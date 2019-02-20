Епіфаній провів панахиду за Героями Небесної сотні



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В Україні сьогодні вшановують Героїв Небесної сотні

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану

У Києві в Михайлівському соборі вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє «Укрінформ».

Богослужіння провів предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У заході взяли участь дружина президента України Марина Порошенко, міністр культури України Євгеній Нищук та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Як відомо, в Україні День Героїв Небесної сотні відзначається 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні. Саме 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану.

Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.