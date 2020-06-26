Facebook почав писати Kyiv замість Kiev



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Всього дві маленькі літери, які формують масову свідомість англомовному світу, - голова МЗС

Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Facebook сьогодні, 26 червня, офіційно почав використовувати назву «Kyiv» замість «Kiev». Про це керівник МЗС написав у соцмережі.

«Вода камінь точить. А МЗС настирливо точить всіх у світі, хто досі пише «Kiev» замість «Kyiv»! Сьогодні я радий повідомити: рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу», - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що «десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси - від європейських до західного узбережжя США - і результат є: Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv».

«Про це сьогодні повідомили у відповідь на запит МЗС», - додав Кулеба.

«Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови. Те саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі будуть бачити першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev», - написав міністр.

Урядовець зауважив, старі, вже виставлені у минулому теги та відмітки ще існують — їх не можна поміняти «заднім числом».

«Цей важливий крок допоможе нам виправити #KyivNotKiev і у решті кіберпростору. Це дуже важлива річ. Всього дві маленькі літери, які формують масову свідомість англомовному світу і привчають до розуміння, що Україна — це Україна», - підкреслив Кулеба.