У Києві аферистки під виглядом соцпрацівниць ошукали 93-річну жінку



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Правоохоронці затримали підозрюваних у шахрайстві жінок Фото: Нацполіція

Жінки видурили у старенької 61 тисячу гривень

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 93-річна пенсіонерка та повідомила, що невідомі жінки видурили в неї велику суму заощаджень. Оперативний черговий негайно направив на місце скоєння злочину слідчо-оперативну групу.

Співробітники карного розшуку проглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що ймовірні підозрювані вийшли з під’їзду, а потім сіли до салону іномарки темно-синього кольору та поїхали у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Відразу по місту Києву була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за декілька хвилин розшукуваний автомобіль патрульні виявили та зупинили на Голосіївському проспекті. Ми з’ясували, що аферисти працювали за наступною схемою: жінки представились соціальними працівниками, а після запропонували старенькій обмін старих банкнот на нові», - розповів заступник начальника відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Гурчин.

Слідчі Шевченківського управління поліції під час поверхневої перевірки розшукуваної автівки виявили та вилучили 61 тисячу гривень, яку аферистки відібрали у бабусі. Двох жінок, 1997 та 1963 років народження, затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.