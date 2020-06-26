Після карантину відкриваються перші бібліотеки в Києві (список)



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Однією з перших відкриється Публічна бібліотека ім. Лесі Українки

1 липня відкриються три бібліотеки

Перші столичні бібліотеки готові відновити роботу, дотримуючись усіх необхідних вимог. Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

Так, 1 липня планують відкритися три столичні центральні бібліотеки:

«Ми готові відкрити бібліотеки для киян, проте обов’язковою вимогою залишається дотримання необхідних санітарних та протиепідемічних вимог, як з боку адміністрації бібліотек, так і відвідувачів. Сьогодні саме центральні бібліотеки готові до відкриття: встановлено необхідну кількість санітайзерів, приміщення обробляються та дезінфікуються, адміністрація працює у масках та рукавичках, зберігаючи соціальну дистанцію. Наголошую, пандемія нікуди не зникла і ми всі маємо бути вкрай обережні!» – зазначила Попова.

Вона також зауважила, що районні міські бібліотеки працюють на книговидачу за попереднім замовленням, також готуючись до відновлення роботи. Графік відкриття буде повідомлено, щойно умови будуть відповідати зазначеним нормам.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві були послаблені обмеження, щоб дати бізнесу працювати, а людям заробляти гроші. Але останнім часом епідеміологічна ситуація погіршилася, і столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.