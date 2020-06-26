У київській підземці ходять невідомі жінки і закликають знімати маски (відео)



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Шестеро жінок ходять по вагонах метро Фото: скріншот відео

Жінки запевняють усіх, що коронавірусу не існує

Сьогодні, 26 червня, у київському метро була помічена група жінок, які закликали пасажирів знімати маски.

Вони запевняли людей, що ніякого коронавірусу немає, що епідемія – обман.

На чолі групи жінок була молодиця, яка вела за руку дитину, а в руках тримала віник.

Відео цієї акції оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

26 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.