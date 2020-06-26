  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У київській підземці ходять невідомі жінки і закликають знімати маски (відео)

    • Розсилка
    Шестеро жінок ходять по вагонах метро - У київській підземці ходять невідомі жінки і закликають знімати маски (відео)
    Шестеро жінок ходять по вагонах метро
    Фото: скріншот відео

    Жінки запевняють усіх, що коронавірусу не існує

    Сьогодні, 26 червня, у київському метро була помічена група жінок, які закликали пасажирів знімати маски.

    Вони запевняли людей, що ніякого коронавірусу немає, що епідемія – обман.

    На чолі групи жінок була молодиця, яка вела за руку дитину, а в руках тримала віник.

    Відео цієї акції оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві підтверджено 4726 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 113 осіб.

    За даними Кличка, кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. На сьогодні в столиці 4724 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

    26 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

    Київ метро карантин кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ