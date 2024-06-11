Фейки на службі КДБ. Керівник Архіву СБУ розказав про найвідоміші «антиукраїнські» спецоперації

Андрій Когут: «У структурі КДБ був цілий відділ, який займався підміною і всім, що пов'язано з документами»

Очільник Архіву СБУ Андрій Когут повідомив, що дослідження зафіксували, що в КДБ створювалися дані з оперативною метою. Про це керівник Архіву розповів «Главкому».

За словами експерта, у структурі КДБ був цілий відділ, який займався підміною і всім, що пов'язано з документами. Якщо вам треба було щось виготовити, то вам це виготовляли, – зазначив архіваріус.

«У нас є свідчення, що почерком Йосипа Сліпого були написані начебто його щоденники і спогади, а потім відправлені на Захід, до Ватикану для того, щоб внести сум’яття. Самих документів про це я не бачив, але є доповідна, що були проведені такі-то заходи і вони були успішними», – розповів Когут.

Також, зазначає очільник Архіву СБУ, є стаття про те, що КДБ не зупинив переправку з таборів спогадів Данила Шумука на Захід, але змінив їхній текст. «Аби посіяти розбрат, пересварити між собою. Є в журналах КДБ доповідь про успішну операцію. Потім була заочна дискусія дослідника і директора видавництва, яке видало спогади», – пояснює архіваріус.

Саме тому, пояснює Когут, все має бути відкритим, щоб кожен міг ознайомитися з усім, що збереглося.

Керівник Архіву навів ще один приклад зі справи Юрія Стельмащука, керівника одного з загонів УПА. Його було арештовано, і з нього взяли багато свідчень. В одному з них говориться, що УПА начебто за тиждень знищила 15 тис. поляків в одному з районів на Волині.

«Цей документ є копією того, що є у Москві. Але оригіналу допиту Стельмощука за той день, коли він нібито давав свідчення, у архівно–слідчій справі немає. Тобто, скоріше за все, копію неіснуючого документу створив сам КДБ», – підсумував Андрій Когут.

Зазначимо, після розвалу СРСР та здобуття Україною незалежності певний час існувала практика архівної співпраці з росіянами, завдяки якій вдалося отримати з Москви унікальні документи, особові справи деяких керівників радянських органів. Та після Помаранчевої революції уся співпраця була припинена. Про це «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

До слова, російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні. Захід «повинен прислухатися» до його заяв, бо Путін говорить про те, у що вірить, зокрема війну проти НАТО. Про це заявив екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив в інтерв'ю The Sun.