Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу – ексдиректор ЦРУ

Петреус вважає, що західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін «дуже чітко дав зрозуміти», що хоче принести нову війну в Європу

Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію – це розвиток власних технологій

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні. Захід «повинен прислухатися» до його заяв, бо Путін говорить про те, у що вірить, зокрема війну проти НАТО. Про це заявив екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив в інтерв'ю The Sun.

За словами Петреуса, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін «дуже чітко дав зрозуміти», що хоче принести нову війну в Європу.

«Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії», – зазначив він.

Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію – це розвиток власних технологій.

«Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратам. Морські безпілотники, повітряні безпілотники й протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту», – зауважив ексочільник ЦРУ.

Однак Петреус вважає, що ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць – за допомогою своїх західних союзників.

«Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами», – резюмував він.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо США не нададуть більше військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.