Фейсбук «рапортував» Омеляну про проблеми на «Укрзалізниці»

Українці скаржаться Омеляну на Укрзалізницю через соцмережу

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розгляне скарги на організацію роботи одного з підрозділів «Укрзалізниці» в рамках зустрічі представників компанії з громадськими активістами. Про це він повідомив у коментарі до посту користувача Facebook Костянтина Кравця про продаж місячних проїзних на напрямок



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Фото: власна сторінка ФБ В. Омеляна Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

Українці скаржаться Омеляну на Укрзалізницю через соцмережу

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розгляне скарги на організацію роботи одного з підрозділів «Укрзалізниці» в рамках зустрічі представників компанії з громадськими активістами.

Про це він повідомив у коментарі до посту користувача Facebook Костянтина Кравця про продаж місячних проїзних на напрямок «Тарасівка-Київ», який зараз набуває популярності.

«Якраз сьогодні проводимо зустріч Укрзалізниці з громадськими активістами. Приходьте о 14.00 до Міністерства, обговоримо і це питання», - написав міністр.

Як повідомив на своїй сторінці Костянтин Кравець, у 2018 році на продажі місячних проїзних на напрям «Тарасівка-Київ» «працює лише одна каса — №101».

«Час її (каси - ред.) роботи з 7:00 до 18:30. І він (час) наповнений таким шквалом усіляких технічних перерв та інших «Вийшла! Скоро буду», що застати касира на місці екстраскладно. Ще момент — касир ножицями вирізає на кожному проїзному тариф, який є нічим іншим, як знущанням — вартість його становить 208 грн і 7 копійок! ...ножицями! Карл! Хвилин 5 на кожного в черзі. 15 хвилин на морозі. Раз на місяць проводиться дана процедура», — написав він.

І продовжив: «Електронні мультіпаси? У Києві? У 21-му столітті? Ні! Не чули! І ще питання — а навіщо на цьому проїзному моє прізвище та ініціали? Ніхто ніколи з усіх зустрінутих мною жінок, що пропускають на електричку, не поцікавився ними. І якщо я віддам проїзний дружині, наприклад, а сам залишуся вдома, то чому вона не може ним скористатися?»

Свій пост користувач адресував як своїм читачам, так і особисто міністру інфраструктури. На це один з читачів соцмережі зауважив: «Знайшов, кого тегнуть (позначити гіперпосиланням — прим. ред.). У нього ж категорії космічного масштабу, а ти з якимись ножицями пристав ...»

Не минуло й п'яти хвилин після цього коментаря, як міністр відреагував на скаргу та пообіцяв розглянути її.