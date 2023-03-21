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Флешмоб зі скакалкою: українці активно підтримують дівчинку з Франківська (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Флешмоб зі скакалкою: українці активно підтримують дівчинку з Франківська (відео)
Відомі блогери та пересічні українці стрибають на скакалці, щоб підтримати дівчинку
скріншот з відео

Дівчина з Івано-Франківська стала відомою після того, як оприлюднила відео суперечки з літньою жінкою через те, що стрибала на скакалці поряд зі старою

Користувачі мережі запустили флешмоб «Лізамолодець» на підтримку 19-річної Лізи з Івано-Франківська, яка стрибала через скакалку, проте до неї почала чіплятися жінка, яка в агресивній формі попросила її піти. На запитання дівчинки – чому, жінка сказала, що їй заважає скакалка. 

Проте українці вирішили підтримати дівчину і ініціювали флешмоб «Лізамолодець» у соціальних мережах.

Під хештегом #лізамолодець українці публікують дописи щодо цього скандалу, додаючи відео, де вони стрибають через скакалку.

Дівчину підтримали блогери, які влаштували у її дворі своєрідний флешмоб зі стрибками на скакалці.

Скандал спалахнув декілька днів тому. У дворі однієї з житлових багатоповерхівок Івано-Франківська літня жінка причепилася до дівчинки, яка займалася на скакалці. Бабуся наказала дитині припинити стрибати у неї перед очима і йти до іншого місця, адже їй нібито це заважає. Дівчина пояснила, що прийшла на це місце адже біля її під'їзду – парковка, а на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у тій школі. Натомість старша жінка назвала дівчинку «соплячкою невихованою» та «г**ном паршивим».

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дитину неодноразово заступалися очевидці. Дівчина гідно повелася у цій ситуації та відповідала на хамство франківчанки вихованістю, чим заслужила прихильність користувачів мережі.

Нагадаємо, що через популярне відео в дівчини почалися проблеми з її навчальним закладом. Їй наказали видалити відео зі свого TikTok та Instagram. 

Теги: українці Івано-Франківськ соціальні мережі

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