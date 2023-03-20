Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад

Героїні відео наказали видалити відео зі свого TikTok та Instagram

В інтернеті розгорівся скандал через відео дівчини з Івано-Франківська, яка стрибає на скакалці у дворі свого будинку. Літня сусідка визвірилася й почала ображати дівчину з вимогами покинути двір, а та, зі свого боку, – відстоювала свої права. Відео суперечки швидко завірусилося в мережі.

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Журналістка Ганна Рибалка розповіла, що хотіла взяти у дівчини інтерв'ю, але та відмовилася через те, що в неї почалися проблеми з її навчальним закладом.

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«Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували у рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити відео зі свого TikTok та Instagram. А ще попросити зробити це всіх, хто перепостив. Про це Ліза сказала мені, коли я попросила. про коротеньке інтерв'ю», – зазначила Рибалка.

Назва закладу та ім'я дівчини не називаються.

Водночас популярний блогер під нікнеймом Оптиміст, який має майже 700 тис. підписників у TikTok, закликав свою аудиторію влаштувати флешмоб у тому самому дворі та прийти туди зі скакалками.

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Відео із флешмобом блогер опублікував у своєму TikTok. До нього вийшла й сама героїня вірусного ролика. Такий жест підтримки розчулив її до сліз.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА‼️ Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція🔥 Дякую усім не байдужим за підтримку‼️ ♬ оригінальний звук - ОПТИМІСТ😁

Нагадаємо, що у дворі однієї з житлових багатоповерхівок Івано-Франківська літня жінка причепилася до дівчинки, яка займалася на скакалці. Бабуся наказала дитині припинити стрибати у неї перед очима і йти до іншого місця, адже їй нібито це заважає. Дитина гідно повелася у цій ситуації та відповідала на хамство франківчанки вихованістю, чим заслужила прихильність користувачів мережі.