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Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Фонд Віктора Пінчука передав військовим 12 безпілотників «Фурія»
Безпілотний авіаційний комплекс А1-СМ «Фурія»
фото: Атлон Авіа

Назву цьому літальному апарату дали військові, що користувались ним ще під час АТО

Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та корегування вогню «Фурія». Це 12 безпілотних літальних апаратів, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. «Фурії» були передані чотирьом військовим бригадам, що боронять Україну на Сході та Півдні.

«За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці пташки виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду. Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б’є мінімум з п’ятнадцяти кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як «Фурія» – єдине, що рятує нас від обстрілу», – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.

«Фурія». Тип планера – літаюче крило. При його виробництві використовувалися матеріали зі склотканини, вуглеводної тканини, а також карбон. На ньому встановлений електричний силовий агрегат, що дозволяє досягти високої надійності в польоті. Живлення апарату здійснюється за допомогою двох батарей по 16 тисяч міліампер-годин кожна, що в залежності від погодних умов дозволяє апарату перебувати в повітрі до двох годин. Його крейсерська швидкість становить 65 км/год., а максимальна – до 130 км/год. Дальність польоту – близько 50 кілометрів від моменту вильоту до повернення за радіусу дії від наземної станції апарату до 30 кілометрів. Він також оснащений денною та нічною оптичною системою спостережень.

Передача безпілотників «Фурія» військовим є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам.

Загалом з початку військових дій Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45,3 мільйони доларів США на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля Перемоги України триває.

Теги: Віктор Пінчук безпілотник зброя озброєння

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