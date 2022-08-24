Українські військові збили чотири ворожі безпілотники

Військові збили по одному дрону у Сумській і Черкаській областях

Українські захисники протягом дня збили чотири російські безпілотники, ймовірно Орлан-10, що намагались розвідати дислокацію Збройних сил. Про це повідомляє Повітряне командування «Центр» і ОК «Північ».



Зазначається, що військові збили по одному дрону у Сумській і Черкаській областях.

Ще два БПЛА захисники «приземлили« у Чернігівській області.

Також повідомляється, що окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей вісім разів.

Близько 9:00 було чотири вибухи у Новгород-Сіверському районі. Обстріл вівся з самохідних артилерійських установок із російського населеного пункту Случевськ.

З 10:15 зафіксовано ще сім вибухів з міномету 120 мм у районі Семенівської територіальної громади. Стріляли з російської Ломаковки.

Об 11:40 було вісім приходів з міномету 120 мм у районі населеного пункту Гірськ Корюківського району.

О 16:00 було 12 вибухів у район населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району, ймовірно зі ствольної артилерії. У результаті атаки сталася пожежа лісового масиву.

Росіяни почали обстрілювати північ Сумської області з 09:00. Спершу було три прильоти з міномету по території Зноб-Новгородської громади.

Близько 10:00 год сталося сім вибухів з російської Некислиці у районі Бачівська Шосткинського району. Вогонь вели зі ствольної артилерії.

О 12:00 було п’ять вибухів знову у Зноб-Новгородській територіальній громаді, ймовірно з міномету 82 мм.

Близько 15:00 розпочався обстріл Есманської територіальної громади: три прильоти зі ствольної артилерії та один снаряд, який, ймовірно, не здетонував. Обстріл вівся зі сторони російського Троєбортного.

Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Також повідомлялося, що під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області.