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Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)
Безпілотний авіаційний комплекс вертолітного типу «БАС-750» від Ростеха
фото з відкритих джерел

«БАС-750» як дві краплі схожий на представлений роком раніше білоруський Hunter

У Росії з’явився військовий безпілотний літальний апарат вертолітного типу «БАС-750», який може брати до 200 кг корисного навантаження та перебувати у повітрі кілька годин. Про технічні характеристики пристрою повідомляється на офіційному сайті холдингу «Вертольоти Росії».

«Одним словом, гордість «Ростеху» на яку, мабуть, витратили неміряно грошей. Ну і у світлі «імпортозаміщення» ще й премії отримали. Справді цікаво. Якби не одне «але», – зазначає експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ігор Тишкевич.

Зазначається, що «БАС-750» як дві краплі схожий на представлений роком раніше білоруський ударний БПЛА Hunter. А той, у свою чергу, є розвитком розробок КБ «Індела», яка активно торгувала на світовому ринку БПЛА гелікоптерного типу з 2011 року. Зараз «Індела» розпалася (оформили як банкрутство) і частина колективу перейшла до нового КБ «Беспілотні вертольоти», частина виїхала до Туреччини, де компанія Tetra розвиває свою версію під назвою Alpin.

«На цьому можна було б закінчити, якби не одне «але». Щоб БПЛА зробити ударним необхідно подумати про стійкість та компенсацію впливів (простіше кажучи, є таке поняття як «віддача» будь-якої зброї). І цю технологію російські чи то не купили, чи то не отримали, чи то їм не продали. Одним словом, «БАС-750», на відміну від Hunter та Alpin, стріляти не може. Заради інтересу підвісити щось можна. І навіть полетить (вантажопідйомність до 200 кг). Але перший постріл і гордість «Ростеху» завалиться у штопор», – додав Тишкевич.

Білоруський Hunter та російський «БАС-750»
Білоруський Hunter та російський «БАС-750»
фото з відкритих джерел

Літальні апарати «БАС-750» можуть підійматися на висоту до 3,5 км, підтримувати зв'язок з оператором на відстані до 150 км, розганятися до 180 км/год. Автономна система дозволяє гелікоптерам проводити у повітрі до шести годин. Тривалість польоту можна збільшити, встановивши додаткові паливні баки – така опція передбачена конструкцією.

В РФ зазначають, що БПЛА у базовій комплектації оснащується оптико-електронною системою, п'ятьма камерами кругового огляду, що передають зображення вдень та вночі. Крім того, у разі відключення супутникового навігаційного зв'язку апарат може самостійно повернутися на місце запуску.

Теги: війна в Україні росія безпілотник

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