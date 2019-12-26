Глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну



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Франциска обрали Папою Римським у 2013 році

Українська греко-католицька церква уже кілька разів запрошувала Франциска приїхати в Україну

Для візиту Папи Римського Франциска в Україну є три умови для. Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Коли на наше робоче пленарне засідання (під час візиту до Ватикану влітку 2019 року) прийшов держсекретар Ватикану Паролін, ми напряму його запитали: що необхідно для того, щоб Папа міг приїхати? Він сказав, що є кілька умов. Перше – це є запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить Папу. Третє. Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти цього візиту», – повідомив Святослав.

Він зазначив, що УГКЦ уже кілька разів запрошувала Франциска приїхати в Україну.

«Він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги», – додав Святослав.

Як відомо, Папа Римський приїжджав в Україну тільки один раз. У 2002 році понтифік Іван Павло II відвідав Львів і Київ.

До слова, Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні «Місту і світу» згадав про Україну, яка прагне миру.

У ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.