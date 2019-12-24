Різдвяна ніч у Ватикані: трансляція літургії під проводом Папи Франциска трансляція



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Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу

У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Франциска

У вівторок, 24 грудня, християни західного обряду відзначають Святвечір, а вже 25 грудня віряни святкуватимуть Різдво Христове.

Сьогодні у Базиліці святого Петра у Ватикані розпочалася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу.

Разом з Папою службу відправляють провідні духовні ієрархи Католицької церкви, які молитвою звернуться до всіх вірян світу.

Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

«У цей світле свято давайте забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб як можна швидше в кожен український дім прийшов мир. Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і добробут в кожну родину. З Різдвом Христовим», - зазначив глава держави.

Також п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.