  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Різдвяна ніч у Ватикані: трансляція літургії під проводом Папи Франциска

    трансляція
    • Розсилка
    Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра &ndash; найбільшій християнській церкві світу - Різдвяна ніч у Ватикані: трансляція літургії під проводом Папи Франциска
    Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу

    У Ватикані розпочалася різдвяна літургія під проводом Папи Франциска

    У вівторок, 24 грудня, християни західного обряду відзначають Святвечір, а вже 25 грудня віряни святкуватимуть Різдво Христове.

    Сьогодні у Базиліці святого Петра у Ватикані розпочалася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Різдвяне богослужіння відбувається у Базиліці Святого Петра – найбільшій християнській церкві світу. 

    Разом з Папою службу відправляють провідні духовні ієрархи Католицької церкви, які молитвою звернуться до всіх вірян світу.

    Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

    «У цей світле свято давайте забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб як можна швидше в кожен український дім прийшов мир. Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і добробут в кожну родину. З Різдвом Христовим», - зазначив глава держави.

    Також п’ятий президент України Петро Порошенко  привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

    церква Папа Римський Ватикан релігія Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ