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    У світі

    Папа Римський: прийміть Благодать Божу і світло Різдва сяятиме для вас

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    Папа Римський Франциск 

    Папа Франциск привітав християн з різдвяною літургією

    Папа Римський Франциск привітав християн із початком різдвяної літургії, яка триватиме до ранку середи, 25 грудня.

    Своє привітання понтифік оприлюднив у Twitter.

    «Дорогі брати та сестри, якщо вам здається, що спорожніли ваші руки та в серці своєму немає любові, то ця ніч для вас. Благодать Божа з'явиться у вашому житті. Прийміть її і світло Різдва сяятиме для вас», - написав Папа Римський Франциск.

    Як відомо, 25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також православні християни.

    В ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

    «У цей світле свято давайте забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб як можна швидше в кожен український дім прийшов мир. Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і добробут в кожну родину. З Різдвом Христовим», - зазначив глава держави.

    Також п’ятий президент України Петро Порошенко  привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

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