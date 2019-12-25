Папа Римський: прийміть Благодать Божу і світло Різдва сяятиме для вас



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Папа Римський Франциск

Папа Франциск привітав християн з різдвяною літургією

Папа Римський Франциск привітав християн із початком різдвяної літургії, яка триватиме до ранку середи, 25 грудня.

Своє привітання понтифік оприлюднив у Twitter.

«Дорогі брати та сестри, якщо вам здається, що спорожніли ваші руки та в серці своєму немає любові, то ця ніч для вас. Благодать Божа з'явиться у вашому житті. Прийміть її і світло Різдва сяятиме для вас», - написав Папа Римський Франциск.

Dear brother, dear sister, if your hands seem empty, if you think your heart is poor in love, this night is for you. The grace of God has appeared to shine forth in your life. Accept it and the light of Christmas will shine forth in you. — Pope Francis (@Pontifex) 24 грудня 2019 р.

Як відомо, 25 грудня день народження Ісуса Христа відзначають католики, послідовники лютеранської та англіканської конфесій, баптисти, а також православні християни.

В ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

«У цей світле свято давайте забудемо про чвари. Це вечір згоди і єднання. Кожен з нас хоче, щоб як можна швидше в кожен український дім прийшов мир. Давайте згадаємо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття один одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зірки принесе щастя і добробут в кожну родину. З Різдвом Христовим», - зазначив глава держави.

Також п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.