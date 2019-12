Папа Римський: прийміть Благодать Божу і світло Різдва сяятиме для вас

Папа Франциск привітав християн з різдвяною літургією

Папа Римський Франциск привітав християн із початком різдвяної літургії, яка триватиме до ранку середи, 25 грудня.

Своє привітання понтифік оприлюднив у Twitter.

«Дорогі брати та сестри, якщо вам здається, що спорожніли ваші руки та в серці своєму немає любові, то ця ніч для вас. Благодать Божа з'явиться у вашому житті. Прийміть її і світло Різдва сяятиме для вас», - написав Папа Римський Франциск.

Dear brother, dear sister, if your hands seem empty, if you think your heart is poor in love, this night is for you. The grace of God has appeared to shine forth in your life. Accept it and the light of Christmas will shine forth in you.