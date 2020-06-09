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    Суспільство

    Грози і спека: прогноз погоди на 9 червня

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    Грози і спека: прогноз погоди на 9 червня

    Температура повітря вдень досягне 33 градусів тепла

    В Україні у вівторок, 9 червня, очікується досить спекотна погода, температура підніметься до +33 градусів.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    На заході буде трохи прохолодніше і пройдуть дощі з грозами. 

    На півночі температура повітря вдень підвищиться до 30-32 градусів тепла, а вночі до 16-18. На заході грози, вдень очікується 23-27 вище нуля, а вночі 12-15.

    На території східних областей вдень від +30 до +33, а вночі від +16 до +18.

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    У центральних і південних областях вдень синоптики прогнозують від +29 до +32, а вночі від +15 до +18. В Одеській області трохи прохолодніше: вдень від +26 до +28, а вночі від +14 до +16.

    У Києві у вівторок буде без опадів, температура повітря вдень становитиме від +30 до +32 градусів, а вночі від +16 до +18.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря
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