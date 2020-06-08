На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце: відео
Найбільше граду випало в Сколівському районі
Львівську область другий день поспіль накриває град розміром з перепелине яйце.
Відео і фото мешканці Львівської області опублікували в соцмережах.
Найбільше крижинок випало в Сколівському районі. Напередодні засипало місто Славське, а сьогодні села Коростів, Гребенів, Тухолька.
Там шар граду нагадував шар снігу, він геть укрив трасу і поля довкола.
Люди в соцмережах ділилися відео сюрпризами природи, мовляв, 2020 рік не припиняє дивувати.
Величезний град засипав Львівську область— КОРОНАВИРУС Украина (@Virus19Korona) June 8, 2020
Лето.Львовская область, село Гребенів. 2020 року, що ти робиш, припини. pic.twitter.com/pcvh3FjJfc
Користувач Facebook Олег Стефанишин на своїй сторінці показав, як у селі Гребенів зелену траву засипало снігом. На фото також помітно, що у селищі випав град розміром з вишню.
Про погіршення погоди синоптики попереджали. На сьогодні оголосили штормове попередження.
До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.