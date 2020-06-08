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    Події в Україні

    На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце: відео

    • Розсилка
    На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце - На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце: відео
    На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце

    Найбільше граду випало в Сколівському районі

    Львівську область другий день поспіль накриває град розміром з перепелине яйце.

    Відео і фото мешканці Львівської області опублікували в соцмережах.

    Найбільше крижинок випало в Сколівському районі. Напередодні засипало місто Славське, а сьогодні села Коростів, Гребенів, Тухолька.

    Там шар граду нагадував шар снігу, він геть укрив трасу і поля довкола.

    Люди в соцмережах ділилися відео сюрпризами природи, мовляв, 2020 рік не припиняє дивувати.

    Користувач Facebook Олег Стефанишин на своїй сторінці показав, як у селі Гребенів зелену траву засипало снігом. На фото також помітно, що у селищі випав град розміром з вишню. 

    Про погіршення погоди синоптики попереджали. На сьогодні оголосили штормове попередження.

    До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.

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