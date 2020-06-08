На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце: відео



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На Львівщині випав град розміром з перепелине яйце

Найбільше граду випало в Сколівському районі

Львівську область другий день поспіль накриває град розміром з перепелине яйце.

Відео і фото мешканці Львівської області опублікували в соцмережах.

Найбільше крижинок випало в Сколівському районі. Напередодні засипало місто Славське, а сьогодні села Коростів, Гребенів, Тухолька.

Там шар граду нагадував шар снігу, він геть укрив трасу і поля довкола.

Люди в соцмережах ділилися відео сюрпризами природи, мовляв, 2020 рік не припиняє дивувати.

Величезний град засипав Львівську область



Лето.Львовская область, село Гребенів. 2020 року, що ти робиш, припини. pic.twitter.com/pcvh3FjJfc — КОРОНАВИРУС Украина (@Virus19Korona) June 8, 2020

Користувач Facebook Олег Стефанишин на своїй сторінці показав, як у селі Гребенів зелену траву засипало снігом. На фото також помітно, що у селищі випав град розміром з вишню.

Про погіршення погоди синоптики попереджали. На сьогодні оголосили штормове попередження.

До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.