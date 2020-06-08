Дощі і спека: прогноз погоди в Україні на 8 червня
Синоптики попереджають про опади і спеку
Дощі йтимуть лише на Заході
Погода в Україні в понеділок, 8 червня, буде по-справжньому літньою: температура повітря наближатиметься до позначки +30. Щоправда, у західних областях буде дощити.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом від Укргідрометцентру, в інших регіонах України буде переважно сухо.
Стовпчики термометрів наближатимуться до позначки у +30 градусів. Найтепліше буде на Харківщині, там очікують на потепління до +29…+31.
Тепло буде й на Півдні: тут температура сягатиме +28…+30. У південних і східних областях вітер 7−12 метрів на секунду.
У Києві 8 червня вночі +15…+17 градусів, вдень +27…+29, вітер південно-східний.
До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.