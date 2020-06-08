Дощі і спека: прогноз погоди в Україні на 8 червня



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Синоптики попереджають про опади і спеку

Дощі йтимуть лише на Заході

Погода в Україні в понеділок, 8 червня, буде по-справжньому літньою: температура повітря наближатиметься до позначки +30. Щоправда, у західних областях буде дощити.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом від Укргідрометцентру, в інших регіонах України буде переважно сухо.

Стовпчики термометрів наближатимуться до позначки у +30 градусів. Найтепліше буде на Харківщині, там очікують на потепління до +29…+31.

Тепло буде й на Півдні: тут температура сягатиме +28…+30. У південних і східних областях вітер 7−12 метрів на секунду.

У Києві 8 червня вночі +15…+17 градусів, вдень +27…+29, вітер південно-східний.

До слова, холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії спостережень.