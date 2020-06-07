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    Суспільство

    У Київ завітало метеорологічне літо

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    У день початку метеорологічного літа середньодобова температура становила 16,5&deg;C - У Київ завітало метеорологічне літо
    У день початку метеорологічного літа середньодобова температура становила 16,5°C

    Літо розпочалося 5 червня з тритижневим запізненням

    У Києві 5 червня розпочалося метеорологічне літо з тритижневим запізнення. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

    Так, 4 червня середньодобова температура склала +13,6°C.

    «Це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого — загалом 116 днів», — йдеться у повідомленні.

    Середньодобова температура 5 червня становила 16,5°C і синоптики прогнозують, що повітря прогріватиметься і далі.

    В обсерваторії зазначили, що це не найпізніший початок літа у Києві, у 1990 та 2001 році воно почалося 7 червня.

    До відома, метеорологи попередили, що в Україну повертається спекотна погода.

    Як повідомлялося 2 червня, весна в Києві закінчилась, а метеорологічне літо ще не настало.

    Нагадаємо,  30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

    Кліматологи заявили, що у Києві двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим. Середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

    До слова, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що «літо 100% буде» і прийде в перших числах червня, починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, буде рости до +25 і більше градусів. 

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