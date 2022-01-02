Хмарно та вітряно: прогноз погоди в Україні на 2 січня

У неділю, 2 січня, майже на всій території України істотних опадів не очікується

Удень у більшості регіонів очікується плюсова температура

У неділю, 2 січня, в Україні суттєвих опадів не очікується. У більшості регіонів удень плюсова температура та вітряно. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура вночі становитиме до 6 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 6 градусів тепла.

Так, на Заході протягом дня очікуються дощі. Температура повітря складе + 2 ... + 7 градусів. Вітер сягатиме швидкості 12 м/с.

У Центральній і північній частинах також буде дощитиме, місцями зі снігом. Повітря протягом дня прогріється до + 0 ... + 2 градусів за Цельсієм.

На Сході прогнозують від -1 до +1 градуса. Хмарність буде триматися весь день.

Південь теж не оминуть хмари і вітер до 12 м/с.Температура від 1 до 3 градусів.

У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до -3...-5 градусів, проте вдень повітря прогріється до 0.

2 січня у горах Iвано-Франкiвської області, 2 – 3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека, тобто 3 рівень.

Саме тому рятувальники радять людям не йти у туристичні походи в гори, коли погана погода.