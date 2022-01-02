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    На Львівщині знайшли заблукалого лижника

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    У Карпатах рятувальники розшукали заблукалого лижника - На Львівщині знайшли заблукалого лижника
    У Карпатах рятувальники розшукали заблукалого лижника
    фото: ДСНС

    Чоловік зник під час катання на лижах на горі Високий Верх

    Під час катання на лижах на горі Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району, що на Львівщині, заблукав лижник 1994 року народження. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.

    На пошуки виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. Рятувальники на снігоході вирушили на пошуки чоловіка. Заблукалого знайдено в лісовому масиві поблизу с. Нижня Рожанка.

    Медичної допомоги чоловік не потребував. До пошукових робіт залучали сім осіб особового складу та дві одиниці спецтехніки.

    Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

    • не з’їжджайте з трас;
    • не зловживайте спиртними напоями під час катання;
    • одягайте захисне спорядження та теплий одяг;
    • дбайте про свою безпеку, а у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

    Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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    Теги: рятувальники чоловік час
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    На Львівщині знайшли заблукалого лижника