На Львівщині знайшли заблукалого лижника

Чоловік зник під час катання на лижах на горі Високий Верх

Під час катання на лижах на горі Високий Верх, що в с. Волосянка Стрийського району, що на Львівщині, заблукав лижник 1994 року народження. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій.

На пошуки виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. Рятувальники на снігоході вирушили на пошуки чоловіка. Заблукалого знайдено в лісовому масиві поблизу с. Нижня Рожанка.

Медичної допомоги чоловік не потребував. До пошукових робіт залучали сім осіб особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

не з’їжджайте з трас;

не зловживайте спиртними напоями під час катання;

одягайте захисне спорядження та теплий одяг;

дбайте про свою безпеку, а у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

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