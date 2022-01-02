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    На Черкащині прорвало греблю: рятувальники обіцяють запобігти затопленню сіл

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    На Черкащині ліквідують наслідки прориву греблі - На Черкащині прорвало греблю: рятувальники обіцяють запобігти затопленню сіл
    На Черкащині ліквідують наслідки прориву греблі
    фото: Нацполіція

    З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів

    В Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, що на Черкащині, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка. Про це інформує поліція Черкаської області.

    З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.

    Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає.

    В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів.

    Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами.

    Ситуація контрольована.

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    Теги: рятувальники населення
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    На Черкащині прорвало греблю: рятувальники обіцяють запобігти затопленню сіл