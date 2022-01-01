Рятувальники підготували до Нового року зворушливе відео

Нехай у новому році рятувальники не будуть навантажені роботою

Сім'я – найголовніше у житті

Миколаївські рятувальники зняли відео про сім'ю звичайного працівника служби порятунку. За сюжетом, донька дуже чекає батька вдома, адже скоро свято. Той постійно на роботі, але знаходить можливість вчасно повернутись.

«Дорогі друзі, щиро вітаємо вас з Новим роком! Нехай родинне тепло створить затишну та приємну атмосферу, нехай трапляються справжні дива та неочікувані сюрпризи!

Кожен новий рік − це чистий аркуш для нових знайомств, пригод, можливостей, відкриттів, досягнень. Нехай він буде написаний яскравими фарбами, увійде у домівки щедрим і веселим гостем, засіє родини злагодою, подарує нові успіхи! Зі святом!» − привітали українців працівники ДСНС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із дітьми, а позаминулого - із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав несподівану причину поразки збірної країни з футболу на Євро-2020.