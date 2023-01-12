Головне за ніч: обстріл Запоріжжя та аварія на електромережі у Бєлгороді

Російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю

«Главком» зібрав головні новини ночі 12 січня. Цієї ночі російські загарбники ракетами обстріляли Запоріжжя. А у Бєлгородській області сотні росіян залишися без світла.

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Атака на Запоріжжя

Внаслідок ворожої нічної атаки постраждали об'єкти інфраструктури та були пошкоджені житлові будинки. На місці обстрілу виникла пожежа.

«Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – написав він у мережі.

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Аварія у Бєлгородській області

У Бєлгородській області сотні росіян залишилися без електропостачання та води. Російські пабліки запевняють, що аварія на електромережі сталася через невідомий безпілотник.

Місцеві жителі Бєлгородської області розповіли, що спочатку чули гул у небі безпілотника, а потім побачили у небі яскравий спалах, після якого світло і зникло. За версією самих росіян, невідомий безпілотник зачепився за електромережу та спричинив аварію.

Скандал із президентом Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці.

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Додік нагородив Путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської. Це викликало численні засудження Заходу. Вручення медалі Путіну було різко засуджено органами Європейського Союзу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко, також прокоментував скандальні заяви Додіка.

«Ця «новина» і не заслуговувала б якоїсь нашої уваги. Але оскільки дехто за кордоном намагається це представити як щось, що нібито несе якісь наслідки, змушені пояснити – це т.зв. «рішення» є нікчемним», – йдеться у заяві.

За словами Ніколенка, Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербській». Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.

У Білорусі затримано Андрія Дмитрієва

Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмитрієва затримали білоруські силовики. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

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Зокрема, за даними порталу «Зеркало», Дмитрієв перебуває в ізоляторі на Окрестіна у Мінську.

Журналісти намагалися зв'язатися із політиком, але не відповідає ні його телефон, ні телефон екскандидатки на виборах президента Білорусі 2015 року, соратниці Дмитрієва Тетяни Короткевич, зазначає видання.

Інші подробі про затримання політика невідомі.

Зазначимо, що у серпні 2021 року Дмитрієва вже затримували силовики. Тоді за даними ЗМІ Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий.