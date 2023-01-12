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12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні День українського політв'язня
фото ілюстративне

Сьогодні не бажано мати справ з грошима

У четвер, 12 січня, святкують Всесвітній день доньки, Міжнародний день «поцілунок для рудого» – свято рудих. В Україні в цей день відзначають День українського політв'язня.

День українського політв'язня

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців – «перевершивши радянський тоталітаризм».

Дуже подібний до радянського за своєю сутністю, російський режим окупував український Крим і розв'язав криваву війну в Україні. На сьогодні тисячі українців перебувають у полоні окупантів, тому цей день як ніколи актуальний. 

Яке церковне свято

12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

12 січня православна церква вшановує пам’ять християнської святої Анисії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміані. Проживала мучениця в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.

Святій мучениці молилися ті, у кого болить шлунок. Вірили, що вона обов’язково допоможе.

За старих часів на Анисію ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. За переказами, в цей вечір особливо лютує нечиста сила, тому люди намагалися всіляко уберегтися від неї. Якщо 12 січня на порозі буде виявлена хустка, то це поганий знак. Значить, відьма псування навела.

Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім’я хворої людини.

Народні прикмети:

  • Вдень ясно – скоро настане потепління.
  • На Анісію йде сніг – чекайте літа сильних дощів.
  • Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.
  • Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.
  • Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.
  • Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

Що не рекомендується робити:

  • У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
  • Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
  • Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.
  • На Анисію зимову не можна шити і прясти, бо це принесе нещастя. Вживати їжу з сіллю – до проблем зі здоров’ям.
  • Не варто підіймати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

Іменини

12 січня День ангела відзначають: Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина.

Теги: церква українці православна церква традиції свято

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