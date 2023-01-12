Словаччина дозволила сімом своїм громадянам воювати у лавах ЗСУ

У Словаччині передбачено кримінальну відповідальність за самовільний вступ до лав іноземної армії

Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом громадянам країни долучитись до українських Сил оборони для участі у захисті України від російського вторгнення. Про це повідомив прессекретар президента Словаччини Мартін Стрижинець, передає видання Pravda.

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«Станом на понеділок, 9 січня, президент видала лише 26 рішень, з яких сім – про дозвіл на службу в іноземних військах і 19 – про відмову», – заявив він.

З міркувань безпеки Адміністрація президента Словаччини не розголошує дані про цих людей та причини їхнього звернення.

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У Словаччині передбачено кримінальну відповідальність за самовільний вступ до лав іноземної армії.

«Згідно зі статтею 392 Кримінального кодексу, громадянин, який надійшов на службу в іноземну армію без дозволу, може опинитися за ґратами з тюремним терміном від двох до восьми років. Якщо він або вона вчиняє це діяння під час війни або стану війни, покарання збільшується до позбавлення волі. терміном від п'яти до десяти років», – повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше Словаччина запустила новий ремонтний центр для ремонту важкої техніки української армії.

Також міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер повідомив, що його країна планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29.