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Наступна доба буде критичною. Боєць ЗСУ розповів, що насправді відбувається у Соледарі

Альона Боженко
glavcom.ua
Наступна доба буде критичною. Боєць ЗСУ розповів, що насправді відбувається у Соледарі
У Соледарі росіяни хочуть взяти у кільце позиції ЗСУ
фото ілюстративне

Боєць ЗСУ розповів, що наступні декілька днів для міста Соледар стануть вирішальними

Ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні 24 години будуть критичними». Про це у коментарі CNN розповів український захисник, ім'я якого не називається з міркувань безпеки.

«Тут важко, але ми живі більше, ніж будь-хто інший», – сказав солдат.

Він також прокоментував інформацію, яку поширюють пропагандистські ЗМІ, посилаючись на керівника російської приватної військової компанії «Вагнер» Пригожина, про нібито «взяття» міста. Він закликав не вірити подібним заявам. 

«Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємося. Хоча практично самостійно. Без командирів. У ці дні для міста все буде визначено. Тому що ми – в пастці, вони хочуть нас оточити», – сказав він.

За його словами, росіяни глушили український зв'язок, що надзвичайно ускладнювало координацію. Військовий зазначив, що якщо найближчі українські підрозділи втримають позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити. 

Нагадаємо, раніше журналісти CNN, які зараз перебувають поблизу міста, також розвінчують заяву Пригожина. Наразі українські війська почуваються впевнено в Соледарі і залишати його не збираються. 

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив,  Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

У ПВК «Вагнера» стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці «успіхи» як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

Додамо, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Раніше Маляр зазначила, що тяжкі бої за Соледар продовжуються. При цьому росіяни не враховують великих втрат свого особового складу та не перестають проводити активні штурми.

Разом з тим Зеленський роз'яснив, чому Росія заявила про захоплення Соледара.

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Теги: ЗСУ війна ПВК Вагнера солдат окупанти росія Бахмут росіяни

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