Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Головний рабин України розповів про своїх рідних, які ховаються від війни
фото: facebook.com

Моше Реувен Асман порівняв світлини своїх онуків, де вони рятуються від обстрілів в Україні, а потім в Ізраїлі

Головний рабин України Моше Реувен Асман зробив допис у Facebook, де опублікував фотографії своїх онуків, які ховаються від російських обстрілів в Уккраїні, а згодом – від ударів Хамасу в Ізраїлі. Асман наголосив, що війна дістала його родину і там.

«На першому фото мої онуки які ховаються від ракет російських терористів у Київській області, в перші дні страшного вторгнення в Україну. На другому фото, ті самі люди, але ховаються вже від ракет терористів з Хамасу», – написав Моше Реувен Асман.

2 фото
На весь екран
Головний рабин України розповів про своїх рідних, які ховаються від війни
Головний рабин України

Він пояснив, що пізніше разом з тисячами людей його рідні евакуювалися з України до Ізраїлю та Європи.

«Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба… Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх хто причетний до терору мирного населення», – написав Головний рабин України.

Нагадаємо, син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Авнер мобілізувався до армії. Де саме служитиме Нетаньягу молодший, не уточнюється. 29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.

Раніше повідомляли, що вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна». Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей

Теги: Ізраїль Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Україна хоче до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Рада пропонує оформляти спадщину онлайн
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни готують диверсії у Сумській області
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
39K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
27K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
20K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
8325
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
7118
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту