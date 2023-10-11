Головний рабин України показав фото онуків, які ховаються від вибухів в Україні та Ізраїлі

Головний рабин України розповів про своїх рідних, які ховаються від війни

Моше Реувен Асман порівняв світлини своїх онуків, де вони рятуються від обстрілів в Україні, а потім в Ізраїлі

Головний рабин України Моше Реувен Асман зробив допис у Facebook, де опублікував фотографії своїх онуків, які ховаються від російських обстрілів в Уккраїні, а згодом – від ударів Хамасу в Ізраїлі. Асман наголосив, що війна дістала його родину і там.

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«На першому фото мої онуки які ховаються від ракет російських терористів у Київській області, в перші дні страшного вторгнення в Україну. На другому фото, ті самі люди, але ховаються вже від ракет терористів з Хамасу», – написав Моше Реувен Асман.

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Головний рабин України розповів про своїх рідних, які ховаються від війни Головний рабин України

Він пояснив, що пізніше разом з тисячами людей його рідні евакуювалися з України до Ізраїлю та Європи.



«Два різні куточки світу, але така спільний біль і боротьба… Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх хто причетний до терору мирного населення», – написав Головний рабин України.

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Нагадаємо, син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Авнер мобілізувався до армії. Де саме служитиме Нетаньягу молодший, не уточнюється. 29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.

Раніше повідомляли, що вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна». Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей.