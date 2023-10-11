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Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
фото з відкритих джерел

Де саме служитиме Нетаньягу молодший поки невідомо

Син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Авнер мобілізувався до армії. Про це повідомляє «Голос Ізраїлю».

«Син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався і вирушив на фронт воювати та захищати Ізраїль. В Ізраїлі всі рівні», – йдеться у повідомленні.

Де саме служитиме Нетаньягу молодший, не уточнюється.

29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.

У грудні 2017 року Авнер Нетаньягу завершив обов'язкову службу в ізраїльській армії, на яку поступив 2014 року. Він служив у військовій розвідці, на військовій базі Зікім на півдні Ізраїлю. Під час служби також отримав легке поранення, коли виконував бойове завдання під час навчань.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 1200 людей

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС війна

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