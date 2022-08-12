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Грозові дощі, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 12 серпня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Грозові дощі, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 12 серпня
Грози та зливи пройдуть у всіх без виключення областях
фото з відкритих джерел

Негода лютуватиме у всіх областях

У п'ятницю, 12 серпня, в Україні буде переважно дощова погода, місцями навіть з градом та шквалами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 12 серпня у західних та Житомирській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, в Карпатах місцями 16-21°.

На решті території короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, у південних та східних областях 27-32°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 12 серпня
Прогноз погоди на 12 серпня
фото: Укргідрометцентр

У Києві 12 серпня також ітимуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°. 

Тимчасове послаблення спеки обіцяє і синоптикиня Наталка Діденко. Проте вона зазначає, що незабаром знову сильно припікатиме.

Нагадаємо, у війні проти України Росія не лише вбиває людей, знищує населені пункти та інфраструктуру. Колосального удару також зазнає навколишнє середовище. Станом на кінець червня громадська екологічна організація «Екодія» зафіксувала вже майже 340 випадків негативного впливу війни на довкілля. 

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Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди дощ вітер

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