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  4. Синоптики попередили про магнітні бурі: якою буде погода
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    Суспільство

    Синоптики попередили про магнітні бурі: якою буде погода

    Синоптики попередили про магнітні бурі: якою буде погода
    фото з відкритих джерел

    У Києві 21-го липня буде тепло, до +25, +26 градусів

    У четвер в Україні температура повітря очікується комфортною. З нюансами та коливаннями, але в межах нормальних для роботи, відпочинку, справ воєнних і цивільних. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

    У східній частині та на північному сході – Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина – буде найсвіжіше, +20+24 градуси.

    Карта тепла

    Карта тепла

    Донецька область прогріється до +26, +28 градусів.

    Найвищою передбачається завтра температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус. На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.

    Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину.
    Найближчої ночі окремі дощики пройдуть у південній частині та у Дніпрі з районами – але невеликі та локальні. У більшості наших областей все ж завтра переважатиме суха погода.

    Вітер у четвер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду, у східних областях та у південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

    У Києві 21-го липня буде тепло, до +25, +26 градусів. Дощі в четвер – навряд, хіба що аж ввечері в столиці збільшиться хмарність, щось наляже на голову, як перед дощем, і може справді пройти короткочасний дощ.

    Північно-західний вітер може бути часом поривчастим.

    Теги: Україна повітря вітер дощ
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    Синоптики попередили про магнітні бурі: якою буде погода