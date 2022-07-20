Синоптики попередили про магнітні бурі: якою буде погода

У Києві 21-го липня буде тепло, до +25, +26 градусів

У четвер в Україні температура повітря очікується комфортною. З нюансами та коливаннями, але в межах нормальних для роботи, відпочинку, справ воєнних і цивільних. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

У східній частині та на північному сході – Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина – буде найсвіжіше, +20+24 градуси.

Карта тепла

Донецька область прогріється до +26, +28 градусів.

Найвищою передбачається завтра температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус. На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.

Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину.

Найближчої ночі окремі дощики пройдуть у південній частині та у Дніпрі з районами – але невеликі та локальні. У більшості наших областей все ж завтра переважатиме суха погода.

Вітер у четвер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду, у східних областях та у південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 21-го липня буде тепло, до +25, +26 градусів. Дощі в четвер – навряд, хіба що аж ввечері в столиці збільшиться хмарність, щось наляже на голову, як перед дощем, і може справді пройти короткочасний дощ.

Північно-західний вітер може бути часом поривчастим.