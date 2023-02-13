Ядерний регулятор обмежив експлуатацію енергоблоків ЗАЕС

Станція може перебувати тільки в холодному стані й у стані ремонту

Після проведення наради Держатомрегулювання обмежило дію ліцензій на експлуатацію енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Енергоатом.

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«Фактично обмежено експлуатацію ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності, відтак станція може перебувати тільки в холодному стані й у стані ремонту. На ті два енергоблоки, які наразі у гарячому стані, після їхнього переведення у холодний стан також пошириться ця заборона», – йдеться в повідомленні.

Оператор нагадав, що відповідним рішенням Держатомрегулювання з 10 лютого 2023 року обмежено експлуатацію енергоблоків №№ 3, 4, 5, 6 ЗАЕС через порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, йдеться про розташування рашистської військової техніки та зброї на території станції, пошкодження ліній зв’язку з енергетичною системою України, обстріли майданчика ЗАЕС. Крім того, через простій станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання.



Рішення про поновлення умов ліцензії прийматиметься регулятором після деокупації ЗАЕС, повернення станції під контроль законного оператора – Енергоатома, а також проведення інспекційних і відновлювальних робіт.

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Раніше повідомлялося, що окупанти осушують Каховське водосховище, що значно загрожує ЗАЕС.