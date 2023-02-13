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Ядерний регулятор обмежив експлуатацію енергоблоків ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ядерний регулятор обмежив експлуатацію енергоблоків ЗАЕС
фото ілюстративне

Станція може перебувати тільки в холодному стані й у стані ремонту

Після проведення наради Держатомрегулювання обмежило дію ліцензій на експлуатацію енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Енергоатом.

«Фактично обмежено експлуатацію ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності, відтак станція може перебувати тільки в холодному стані й у стані ремонту. На ті два енергоблоки, які наразі у гарячому стані, після їхнього переведення у холодний стан також пошириться ця заборона», – йдеться в повідомленні.

Оператор нагадав, що відповідним рішенням Держатомрегулювання з 10 лютого 2023 року обмежено експлуатацію енергоблоків №№ 3, 4, 5, 6 ЗАЕС через порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, йдеться про розташування рашистської військової техніки та зброї на території станції, пошкодження ліній зв’язку з енергетичною системою України, обстріли майданчика ЗАЕС. Крім того, через простій станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. 

Рішення про поновлення умов ліцензії прийматиметься регулятором після деокупації ЗАЕС, повернення станції під контроль законного оператора – Енергоатома, а також проведення інспекційних і відновлювальних робіт.

Раніше повідомлялося, що окупанти осушують Каховське водосховище, що значно загрожує ЗАЕС.

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Теги: Запорізька АЕС Україна війна росія

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