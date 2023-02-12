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Окупанти осушують Каховське водосховище: Галущенко пояснив, чим це загрожує ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти осушують Каховське водосховище: Галущенко пояснив, чим це загрожує ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Наразі сама експлуатація ЗАЕС здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується

Окупанти навмисне скидають воду в Каховському водосховищі і це загрожує роботі захопленій ними Запорізькій АЕС, де росіяни розмістили свою зброю та техніку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що наразі сама експлуатація ЗАЕС здійснюється таким чином, що наявне устаткування погіршується. Галущенко зазначив, що такі дії росіян спрямовані на те, щоб після повернення станції під контроль України неможливо було відразу її доєднати до мережі.

«Ця ситуація дійсно є досить небезпечною, якщо вона буде розвиватися далі в такому напрямку. До того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ стосовно цієї ситуації. Зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати злив цієї води. Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові здійснити такі дії, щоб поставити під загрозу взагалі експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна чекати чого завгодно», – пояснив міністр.

Галущенко розповів, що окупантам не вдалося отримати бажаної кількості людей, які підписали так звані контракти з ними, і, відповідно, тепер збільшується тиск на персонал. «Якщо сказати, що там відбувається, то це погіршення ситуації. І це не тільки наша оцінка, ця оцінка збігається з оцінкою фахівців МАГАТЕ... Є певна лють з боку росіян через те, що вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал. Вони б’ють публічно, зникають люди, тобто це такий звичайний російський терор», – сказав Галущенко.

Як раніше повідомлялося, Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.

Теги: росія міністр війна Герман Галущенко МАГАТЕ Запорізька АЕС росіяни

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