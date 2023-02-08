Який землетрус можуть витримати українські АЕС: роз’яснення Енергоатома

Українські АЕС здатні витримати землетруси потужністю до семи балів

Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

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«Обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів.

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Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

«Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК «Енергоатом» були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків», – повідомляють в Енергоатомі.

Раніше Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України.

Також ДСНС опублікувало інструкцію, як діяти під час землетрусу.

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Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад дев'ять тисяч людей.