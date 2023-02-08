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Який землетрус можуть витримати українські АЕС: роз’яснення Енергоатома

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який землетрус можуть витримати українські АЕС: роз’яснення Енергоатома
Незначні поштовхи нещодавно зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької АЕС
фото ілюстративне

Українські АЕС здатні витримати землетруси потужністю до семи балів

Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

«Обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів.

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

«Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК «Енергоатом» були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків», – повідомляють в Енергоатомі.

Раніше Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України

Також ДСНС опублікувало інструкцію, як діяти під час землетрусу.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад дев'ять тисяч людей.

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Теги: землетрус стихійні лиха АЕС

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