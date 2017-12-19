Єпископ Римо-Католицької церкви: УПЦ МП боїться, що віряни перейдуть в інший патріархат і залякує їх

У Римо-Католицькій церкві ганебний вчинок УПЦ МП у Запоріжжі вважають політичною дією

Відмова Української православної церкви Московського патріархату відспівувати вірян Київського патріархату є ознакою того, що одна церква боїться, що віряни перейдуть в інший патріархат. Таку думку висловив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло в коментарі «Главкому». Єпископ



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Фото з відкритих джерел Єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло

У Римо-Католицькій церкві ганебний вчинок УПЦ МП у Запоріжжі вважають політичною дією

Відмова Української православної церкви Московського патріархату відспівувати вірян Київського патріархату є ознакою того, що одна церква боїться, що віряни перейдуть в інший патріархат. Таку думку висловив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви Ян Собіло в коментарі «Главкому».

Єпископ зазначає, що, наприклад, у католицькій церкві така ситуація неможлива. «Коли до мене звертається людина, щоб здійснити похорон, ми не уточнюємо, якої вона конфесії, бо навіть, якщо вона була нехрещена, можливо, перед смертю вона бажала похреститись. Тільки Бог знає, що у людини в серці було. Хіба що людина особисто перед смертю просила не ховати її за християнським обрядом. Навіть, якщо людина скоїла самогубство, ми беремо участь у похованні», — розповідає він.

За словами Яна Собіло, він не має права як священник осудити людину, «тільки Бог знає її віру, можливо, в останню хвилину вона розкаялась у своєму вчинку».

«Ми можемо помолитися і за мусульманина та буддиста, бо Бог є єдиним і всі ми брати і сестри: і православний, і протестант, і навіть атеїст. Про «прокльон до сьомого коліна» - це вигадки. Таких канонів немає у «Євангелії», вони самі їх придумують, щоб налякати вірян. Це політична дія, тому що одна церква боїться, що віряни перейдуть в інший патріархат, і щоб залякати їх, кажуть, що не будуть відспівувати вірян Київського патріархату. Це немудро, бо люди – це не мішок із картоплею і мають самі обирати церкву, яка їм подобається», — резюмував єпископ.

Нагадаємо, на початку січня у Запоріжжі стався скандальний інцидент, коли священик Московського патріархату відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у храмі УПЦ КП. Дитина у святкові дні загинула при шокуючих обставинах: чоловік-самогубця вистрибнув із вікна багатоповерхівки і упав на хлопчика, який у цей момент перебував на вулиці з батьком.

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