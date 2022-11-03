ЮНЕСКО попередило про наслідки глобального потепління

Через глобальне потепління до 2050 року третина льодовиків у світі розтане

Наразі спостерігається тенденція прискореного танення льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини, а до 2050 року третина з них може зовсім зникнути, що призведе до ризикованих наслідків для людства. Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Зазначається, що льодовики знаходяться на 50 об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте через викиди вуглекислого газу, які призводять до підвищення температури, льодовики тануть. Зараз зникає 58 млрд тонн льоду щороку. За даними організації, це еквівалентно річному використанню води у Франції та Іспанії.

Танення льодовиків призведе до ризикованих екологічних та соціальних наслідків. Зазначається, що половина людства прямо чи опосередковано залежить від льодовиків як джерела води для домашнього використання, сільського господарства та електроенергії. Льодовики також є опорою біорізноманіття, живлячи багато екосистем.

«Коли льодовики швидко тануть, мільйони людей стикаються з нестачею води та підвищеним ризиком стихійних лих, таких як повені. Ще мільйони людей можуть лишитись без дому, внаслідок підвищення рівня моря», – йдеться в повідомленні.

Єдиним рішенням, аби врятувати решту льодовиків у світі є зменшення викидів вуглекислого газу. Для ефективного порятунку природи, підвищення глобальної температури не має перевищувати 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом.

Раніше ЮНЕСКО зазначало, що вражене масштабами руйнувань культурних об’єктів в Україні.