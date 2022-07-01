ЮНЕСКО захищатиме український борщ від росіян, – Мінкульт

Рецепти приготування українського борщу включені до Списку нематеріальної культурної спадщини

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення щодо українського борщу. Про це повідомила пресслужба Міністерство культури та інформаційної політики.

Суспільне явище «Культура приготування українського борщу» було включене до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Міністерство пояснило, що попросило ЮНЕСКО «перенести подану номінацію до Списку термінової охорони ЮНЕСКО».

Міністр культури Олександр Ткаченко запевнив, що «ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами зі всіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське».

На сайті Списку ще немає новин про рішення, але питання українського борщу було включене у порядок денний п’ятого позачергового засідання комітету.

Нагадаємо, що росіяни намагалися звинуватити Україну і борщ у своєму вторгненні 24 лютого.

Речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова навіть звинуватила українців у нацизмі та ксенофобії через невизнання російського походження борщу.

А ще Росія запустила проєкт «Розкуси Росію», в якому український борщ видавали за власну страву.