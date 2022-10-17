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Україна просить ЮНЕСКО припинити співпрацю з музеями Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна просить ЮНЕСКО припинити співпрацю з музеями Росії
ЮНЕСКО має припинити співпрацю з РФ
фото з відкритих джерел

РФ використовує як зброю наратив про велику російську культуру

Україна в ЮНЕСКО порушила питання стосовно повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Росії. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

«Користуватися російськими наративами про те, що вони про велику російську культуру, ми вважаємо злочином також. Тому що росіяни власне, використовують цей наратив великої так званої російської культури як зброю, не гіршу, а часом, на жаль, ще ефективнішу, ніж їхні ракети», – заявив міністр.

Ткаченко додав, що плани окупаційного уряду евакуювати кримські музеї є черговим воєнним злочином Російської Федерації. Саме тому Україна вже звернулась до ЮНЕСКО із закликом зафіксувати ці спроби.

«Ми знаємо, що за час окупації Криму були вчинені протиправні дії і з приводу об’єктів ЮНЕСКО в Бахчисараї, Херсонесі, і все це, відповідно, має лягти на репарації росіян», – додав Ткаченко.

Раніше Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Нагадаємо, триває 236-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Олександр Ткаченко росія Україна ЮНЕСКО

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