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ЮНЕСКО вражене масштабами руйнувань культурних об’єктів в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЮНЕСКО вражене масштабами руйнувань культурних об’єктів в Україні
Зруйновано 76 будівель, що становлять історичний та художній інтерес
фото з відкритих джерел

ЮНЕСКО відстежує масштаби руйнувань за допомогою супутникових знімків

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань культурних об'єктів у ході бойових дій, і найближчими тижнями має намір запустити публічну платформу для відстеження цих руйнувань. Про це повідомляє AlJazeera.

Грунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім він просить супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після.

Команда зіставляє зображення і може вказати ймовірний проміжок часу, у якому сталося ушкодження.

«Це свого роду пілотний експеримент, щоб побачити, як ми можемо з користю збирати цю інформацію, і, можливо, у довгостроковій перспективі наша мета полягатиме в тому, щоб розширити сферу охоплення за межі України та вивести цей інструмент на глобальний рівень, щоб ми справді могли мати своєрідний інтерактивний інструмент у режимі реального часу для наших експертів», – розповіла директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на прес-конференції в Женеві.

Вже підтверджено збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого.

Серед них:

  • 88 релігійних об'єктів,
  • 15 музеїв,
  • 76 будівель, що становлять історичний та художній інтерес,
  • 18 пам'ятників,
  • 10 бібліотек.

Найбільш постраждалі об'єкти знаходяться на сході України та на околицях Києва:

  • у Донецькій області налічується 59 пошкоджених культурних об'єктів,
  • у Харківській – 51,
  • у Київській – 30,
  • у Луганській – 25.

«Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гіршою», – заявила Піккат.

Поки що під час війни жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини не постраждав.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Україна в ЮНЕСКО порушила питання стосовно повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Росії.

Теги: росія війна ЮНЕСКО Україна

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