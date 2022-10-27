ЮНЕСКО вражене масштабами руйнувань культурних об’єктів в Україні
ЮНЕСКО відстежує масштаби руйнувань за допомогою супутникових знімків
Агентство ООН з культури ЮНЕСКО використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань культурних об'єктів у ході бойових дій, і найближчими тижнями має намір запустити публічну платформу для відстеження цих руйнувань. Про це повідомляє AlJazeera.
Грунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім він просить супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після.
Команда зіставляє зображення і може вказати ймовірний проміжок часу, у якому сталося ушкодження.
«Це свого роду пілотний експеримент, щоб побачити, як ми можемо з користю збирати цю інформацію, і, можливо, у довгостроковій перспективі наша мета полягатиме в тому, щоб розширити сферу охоплення за межі України та вивести цей інструмент на глобальний рівень, щоб ми справді могли мати своєрідний інтерактивний інструмент у режимі реального часу для наших експертів», – розповіла директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на прес-конференції в Женеві.
Вже підтверджено збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого.
Серед них:
- 88 релігійних об'єктів,
- 15 музеїв,
- 76 будівель, що становлять історичний та художній інтерес,
- 18 пам'ятників,
- 10 бібліотек.
Найбільш постраждалі об'єкти знаходяться на сході України та на околицях Києва:
- у Донецькій області налічується 59 пошкоджених культурних об'єктів,
- у Харківській – 51,
- у Київській – 30,
- у Луганській – 25.
«Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гіршою», – заявила Піккат.
Поки що під час війни жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини не постраждав.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.
Україна в ЮНЕСКО порушила питання стосовно повного припинення міжнародними інституціями співпраці з музеями Росії.
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