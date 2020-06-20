Юрист розповів, які штрафи загрожують власникам автомобілів з ГБО



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Якщо ГБО встановлено без узгодження з сервісним центром МВС, то водій можете отримати штраф 340 грн

Відповідальність несе не власник автомобіля, а водій, який керує автомобілем з ГБО

У мережі Інтернет багато суперечливої інформації з щодо експлуатації автомобілів з ГБО (газобалонне обладнання). Одні кажуть, що реєструвати газову установку в сервісному центрі МВС не потрібно, оскільки встановлення ГБО не вважається переобладнанням. Інші ж стверджують, що така реєстрація із заміною свідоцтва про реєстрацію автомобіля є обов’язковою.

Як повідомляє Дорожній адвокат, згідно із ч.1 ст.32 Закону України «Про дорожній рух» переобладнання транспортних засобів шляхом установки спеціального обладнання, не передбаченого нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Закону України «Про дорожній рух» не дозволяється без погодження переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності. Пункт 5.2 ДСТУ 3649:2010 визначає, що не дозволено вносити зміни у конструкцію автомобіля, а також застосовувати додаткове обладнання без узгодження таких дій за встановленим порядком.

У відповідності до п.31.3 «а» ПДР експлуатація транспортних засобів у разі їх переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху, забороняється.

Відповідальність за керуванням автомобілем із встановленим ГБО без дозвільних документів

Частиною 1 статті 121 КУпАП передбачено, що керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн. Якщо порушення допущено повторно протягом року, то відповідно до ч.4 ст.121 КУпАП передбачено позбавлення права керування строком від 3-х до 6-ти місяців.

Склад адміністративного правопорушення за цією нормою передбачає порушення норм, правил та стандартів саме при переобладнанні транспортного засобу.

Таким чином, якщо ГБО встановлено без узгодження з сервісним центром МВС чи встановлено суб’єктом господарювання без наявного дозволу на здійснення такої діяльності, то водій можете отримати штраф 340 грн. Якщо буде керувати таким автомобілем далі, то протягом року може позбутись посвідчення водія.

Важливо: відповідальність несе не власник автомобіля, а водій, який керує таким автомобілем.

Відповідальність за керування автомобілем із не внесеним ГБО в техпаспорт

Наявність документів про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху не звільняє власника автомобіля від обов’язку перереєструвати переобладнаний транспортний засіб у сервісному центрі МВС, а є лише підставою для його перереєстрації.

Частиною 6 статті 121 КУпАП передбачено, що керування водієм транспортним засобом, не перереєстрованим в установленому порядку, тягне накладення штрафу 170 грн. Повторне протягом року вчинення цього порушення передбачає штраф в розмірі 255 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Склад адміністративного правопорушення за цією нормою передбачає порушення правил перереєстрації переобладнаного автомобіля, до яких, зокрема, належить отримання в територіальному сервісному центрі нового свідоцтва про реєстрацію автомобіля з відповідною позначкою про використання газового типу палива.

Зазначена відповідальність стосується тих водіїв, які встановили ГБО із отриманням належних дозвільних документів, однак не перереєстрували відповідні зміни у сервісному центрі МВС та не отримали нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Знову ж таки, відповідальність несе не власник автомобіля, а водій, який керує таким автомобілем.