Штраф за порушення карантину може сягати 340 тис. грн, - МОЗ



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Штрафи за невиконання протиепідемічних правил можуть сягати до 340 тис. грн для власників бізнесу

Виконання правил допоможе запобігти зростанню захворюваності і не вводити більш жорсткі обмеження, зазначив Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що штрафи за невиконання правил карантину можуть сягати до 340 тис.грн для бізнесменів.

Про це він сказав на брифінгу.

«Якщо ти заходиш у відповідне приміщення, в тому числі супермаркет або ТРЦ, і ти не користуєшся маскою, то на тебе може бути накладений штраф 17 тисяч грн. Ви повинні про це знати. Якщо ви власник того чи іншого ТРЦ або ресторану, і ви не дотримуєтесь тих правил, які встановлені в нашій країні, то на вас можуть накласти штраф від 170 до 340 тис. грн», - сказав Степанов.

Він додав, що протиепідемічні правила не складні, і їх виконання дасть змогу запобігти зростанню захворюваності і не вводити більш жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину в різних регіонах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Разом з тим сьогодні, 19 червня, глава уряду Денис Шмигаль оголосив про початок другої хвилі Covid-19.

Зазначимо, що різке зростання числа хворих Covid-19 в Україні в останні дні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

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Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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Джерело: Укрінформ