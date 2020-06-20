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    Суспільство

    У Львові нетверезий водій BMW покусав поліцейського

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    У Львові нетверезий водій BMW покусав поліцейського

    33-річний львів’янин під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського за руку, а другого вдарив головою в обличчя

    У Львові нетверезий водій на BMW покусав поліцейського та вдарив іншого.

    Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

    «Сьогодні близько 6-ї години, на вулиці Караджича, патрульні зупинили автомобіль BMW, водій якого мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. В салоні, під кермом, лежала одна порожня пляшка з-під алкоголю і одна закоркована», — сказано у повідомленні.

    Зазначається, що йому запропонували пройти перевірку, однак чоловік відмовився і почав поводитися агресивно. Поліцейські прийняли рішення затримати його.

    «33-річний львів’янин під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського за руку, а другого вдарив головою в обличчя. Чоловіка супроводили у відділ поліції. На порушника склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП», — додається у повідомленні.

    Так, поліцейські звернулися за медичною допомогою. Тепер чоловікові загрожує відповідальність за ст.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

    Львів водій автомобіль поліція чоловік
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