Кабмін надав додаткові повноваження МВС: поліція перевірятиме вантажівки



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Вантажний транспорт на дорогах будуть ще ретельніше перевіряти патрульні поліцейські

Нацполіція буде ретельніше перевіряти вантажівки на дорогах

Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для того, щоб контролювати дотримання вагових норм вантажівок. Це має запобігти руйнуванню доріг через перевантаження.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він наголосив, що масштабні порушення вагових норм з боку перевізників призводять до руйнування навіть новозбудованих доріг, тому потрібно швидко реагувати.

Кирило Тимошенко нагадав, що на цьому тижні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів, під час якої обговорили питання вагового контролю транспортних засобів.

«Я думаю, ми зараз швидко побачимо, як буде змінюватися ситуація. Адже патрульних поліцейських набагато більше, ніж представників Укртрансбезпеки, вона (Державна служба України з безпеки на транспорті, яка відповідає за габаритно-ваговий контроль. – Ред.) реформується», – сказав він.

«Уже зараз починає працювати МВС, і я думаю, що всі зрозуміють, що ми з темою перевантаження закінчили. Не треба перевантажувати (дороги. – Ред.), бо будуть дуже великі штрафи і всі відповідатимуть», – додав заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.