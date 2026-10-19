Ющенко зворушливо згадав Гаврилишина у 100-річчя від дня його народження

Віктор Ющенко про Гаврилишина: Його мудрість продовжує працювати на перемогу

Третій президент України Віктор Ющенко вшанував пам’ять українського економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина з нагоди 100-річчя від дня його народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експрезидента у Facebook.

«Для мене та для моєї родини пан Богдан був не просто видатним економістом чи членом Римського клубу. Він був старшим другом, мудрим порадником і моральним авторитетом. Моя дружина Катерина знала його ще зі Сполучених Штатів, а наша з ним спільна праця розпочалася у буремному 1993 році», – зауважив експрезидент.

Ющенко зазначив, що мало хто сьогодні пам’ятає, у яких надскладних умовах формувалася фінансова система незалежної України, впроваджувалася гривня та наприкінці тисячоліття уряд виводив економіку з кризи. За його словами, у той період Богдан Гаврилишин надавав значну інтелектуальну підтримку Національному банку, а згодом і Кабінету міністрів. Його глобальне бачення, міжнародні зв’язки та створений ним МІМ-Київ сприяли формуванню нової культури українського управління.

«Чи завжди нам було просто? Безумовно, ні. Богдан Дмитрович мав розкіш бути абсолютно вільним і прямолінійним у своїх оцінках. Він гостро бачив хвороби нашого державного апарату і ніколи не мовчав, коли бачив помилки. Він категорично не сприймав жодних проявів авторитаризму, вождизму чи тиранії. Він часто повторював мені думку, яка сьогодні звучить як пророцтво: жодна держава не може бути успішною без повної політичної свободи, а жага до абсолютної одноосібної влади перетворює правителя на хвору і спотворену людину. Цю різницю між нами – вільними людьми – і московською деспотією з її ординським спадком Чингісхана він розумів як ніхто інший», – додав третій президент.

Ющенко зазначив, що після того, як Гаврилишин відійшов від консультування політиків і присвятив себе українській молоді та «Пласту», він зробив значний внесок у майбутнє країни. За словами третього президента, виховані на цінностях «Декларації відповідальності людини» молоді українці сьогодні захищають країну на фронті, керують громадами, волонтерять і представляють Україну у світі.

«Дякую Богу і долі за роки спільної праці, за глибокі бесіди, за його невтомний оптимізм і навіть за його справедливу критику – бо вона завжди йшла від великої любові до України. Світла пам’ять видатному українцю. Його мудрість сьогодні продовжує працювати на нашу перемогу», – підсумував Ющенко.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року виповнилося 100 років від дня народження українського економіста, мецената та громадського діяча Богдана Гаврилишина. Він пройшов шлях від примусового робітника в Німеччині та лісоруба в Канаді до міжнародно визнаного фахівця з економіки й управління, консультував світові компанії та українських політиків.

Гаврилишин згадував, що 1993 року власноруч написав для першого президента України Леоніда Кравчука десять правил ринкової економіки. Економіст поважав Кравчука як політика, однак вважав, що той недостатньо розумів економічні процеси. Серед українських президентів Гаврилишин також консультував Віктора Януковича.