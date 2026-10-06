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Ющенко дав пораду Гончаренку після скандальних заяв про «мир»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ющенко дав пораду Гончаренку після скандальних заяв про «мир»
Віктор Ющенко розкритикував пропозиції щодо поступок Росії
фото: Уніан, «Укрінформ»

Третій президент порівняв запропоновані політиком поступки Росії з «мюнхенським сценарієм»

Третій президент України Віктор Ющенко різко розкритикував пропозиції щодо можливих поступок Росії заради завершення війни. Він закликав політиків не торгувати питаннями української мови, ідентичності та національної безпеки. Про це Ющенко написав у Facebook, повідомляє «Главком».

У своєму дописі третій президент не назвав прізвища політика, якого критикує. Водночас він згадав заяви про «паритет», «мовні поступання», відмову від євроатлантичного курсу України та «мир будь-якою ціною».

«Я свідомо не називатиму прізвища цього політика. Мудрий український народ і без оголошень прекрасно розуміє, про кого йдеться. Але я наполегливо закликаю цього діяча – як і кожного, хто береться говорити від імені суспільства, – негайно сісти за книжки й розібратися в базових, фундаментальних категоріях і дефініціях», – написав Ющенко.

Третій президент провів паралель із Мюнхенською угодою 1938 року. На його думку, пропозиції, які нині подаються як «визнання реальності», повторюють небезпечний сценарій поступок агресору. «Той, хто між ганьбою та війною обирає ганьбу, неодмінно отримує і ганьбу, і війну», – заявив Ющенко.

Довідка. 29–30 вересня 1938 року Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія уклали Мюнхенську угоду, яка передбачала передачу нацистській Німеччині Судетської області Чехословаччини. Чехословаччина не була стороною переговорів і погодилася на рішення під сильним тиском Великої Британії та Франції. Домовленість розглядалася західними державами як спосіб уникнути війни.

Однак уже 15 березня 1939 року Німеччина порушила Мюнхенську угоду та окупувала чеські землі – Богемію і Моравію. Словаччина напередодні проголосила незалежність під тиском нацистської Німеччини та фактично опинилася в політичній залежності від Берліна.

1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, а 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну. Так розпочалася Друга світова війна в Європі.

Ющенко наголосив, що питання мови, віри та національної безпеки не можуть бути предметом домовленостей із Росією. «Коли ворог прийшов заперечити ваше право на існування, будь-які торги довкола мови, віри чи національної безпеки – це не мирний план. Це план самогубства нації», – написав третій президент.

Він також сформулював три принципи, на яких має ґрунтуватися українська позиція. Перший – відмова від торгів навколо української ідентичності, мови, церкви та історії. Другим принципом він назвав «безпеку через силу». Ющенко переконаний, що гарантувати мир Україні можуть сильна армія та повноправне членство в НАТО, а не нейтральний статус.

Третім принципом експрезидент назвав «перемогу, а не капітуляцію». За його словами, справжній мир можливий лише після того, як Росію буде зупинено та позбавлено можливості продовжувати агресію.

«Тому закликаю наших політиків до відповідальності за кожне мовлене слово. Час деколонізації свідомості вимагає твердості. Ми не маємо права торгувати тим, що виборено кров'ю багатьох поколінь», – підсумував Ющенко.

Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».

5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили. Того ж дня Гончаренка було внесено до бази сайту «Миротворець».

Вже 6 жовтня народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда звернув увагу, що процедура виключення Гончаренка з фракції ще має бути формально завершена у Верховній Раді. Він також запропонував стежити, чи збереже Гончаренко місце в українській делегації в ПАРЄ, де представляє «Європейську Солідарність».

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Теги: Віктор Ющенко Олексій Гончаренко політика депутат Європейська солідарність перемир'я

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