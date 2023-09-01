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Каліфорнієць випадково заплив до України на каяку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Каліфорнієць випадково заплив до України на каяку
Неподалік міста Рені прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця
фото: ДПСУ

Свою подорож чоловік розпочав 57 днів тому з Німеччини

Уродженець Каліфорнії (США) випадково перетнув український кордон під час подорожі на каяку. Його затримали в Одеській області. Про це повідомляє МВС.

«Неподалік міста Рені прикордонники затримали 61-річного каліфорнійця. Іноземець перетнув український кордон на каяку випадково. Свою подорож він розпочав 57 днів тому з Німеччини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що каліфорнієць періодично пришвартовувався до берегів різних європейських країн. Так помилково відбулося й з українським берегом.

Прикордонники оформили на чоловіка протокол про адмінпорушення. Згодом іноземця передадуть в порядку реадмісії румунській стороні.

Нагадаємо, раніше польський цивільний літак випадково залетів у повітряний простір України.

Теги: море США Україна кордон

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