Російський пропагандист випадково допоміг українській розвідці (відео)

Рупор Кремля навіть не усвідомив своєї помилки

Російський пропагандист Євген Піддубний, нахвалюючи армію загарбників, випадково показав переміщення колони російської артилерії вулицями окупованого Алчевська.

Як повідомляють наші військові, це сталося у прямому ефірі на шоу Скабєєвої о 12:09, і дане відео одразу ж було передане нашим розвідникам.

Якщо уважно придивитися, то можна побачити, як окупант на броні жестами намагався показати пропагандистам, аби ті зупинили зйомку. Але його старання були проігноровані.

Нагадаємо, російська пропаганда досі тримається версії, що у Новій Каховці вибухнув склад гуманітарки. Не боєприпаси, а 35 тонн продуктів.

Про це в ефірі росЗМІ заявила керівник «центру гуманітарної допомоги» у Новій Каховці Наталія Казарян. За її словами, від продуктів не лишилося навіть сліду.