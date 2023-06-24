Польський цивільний літак випадково залетів у повітряний простір України

Літак був скерований до України словацьким диспетчером

Пасажирський літак з Польщі 23 червня залетів у повітряний простір України, що був закритий понад рік тому – після початку повномасштабного вторгнення. Сталося це через негоду і помилку диспетчера. Про це повідомляє Tvn24.

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Інцидент з польським літаком трапився ввечері 23 червня. У Польщі вже повідомили, що несанкціонований перетин повітряного простору України розслідуватиме Польське агентство аеронавігаційного обслуговування. Літак, який і опинився на кілька хвилин в Україні, летів з Познані до Анталії, що в Туреччині.

«У момент інциденту літак мав радіозв'язок з авіадиспетчерами в Братиславі. У районі польоту були штормові фронти. Pansa і Управління цивільної авіації з'ясовують обставини інциденту», – пояснили у польському агентстві.

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Також незадовго до опівночі у Польщі повідомили, що справу передадуть до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Натомість у компанії, літак якої перетнув український кордон, заявляють, що жодних порушень з їхнього боку не було.

«Літак уникнув шторму і був скерований словацьким диспетчером повітряного руху на такий маршрут. Все відбулося відповідно до процедур безпеки», – повідомили в Enter Air.

Також в компанії наголосили, що літак пробув у повітряному просторі України всього кілька хвилин та пролетів не більше, ніж 20 кілометрів.

Нагадаємо, що в ніч на 24 червня Росія випустила по Україні більше 50 ракет.