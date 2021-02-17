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    Керівник «Укрпошти» та Міноборони зібрались відзначити День Радянської армії

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    Поштові марки, які презентуватимуть 23 лютого, отримали назву &laquo;Збройні сили України. Сухопутні війська&raquo; - Керівник «Укрпошти» та Міноборони зібрались відзначити День Радянської армії
    Поштові марки, які презентуватимуть 23 лютого, отримали назву «Збройні сили України. Сухопутні війська»

    23 лютого в Україні введуть в обіг поштові марки і зображеннями військових

    «Укрпошта» 23 лютого вводить в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська».

    Відповідна інформація вказана у Філателістичному бюлетені.

    Зазначається, що тираж маркованого аркуша – 20 тисяч примірників.Поштовий випуск здійснено за підтримки Міністерства оборони України.

    Погашення марок спеціальним штемпелем відбудеться у Києві.

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    Варто нагадати, що історично дата 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Після розпаду СРСР традиція святкувати 23 лютого залишилася, хоча свято було перейменовано в «День захисника Вітчизни».

    З 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

    «День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

    Теги: Міноборони свята військові Укрпошта Україна День захисника України СРСР
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