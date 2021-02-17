Керівник «Укрпошти» та Міноборони зібрались відзначити День Радянської армії

23 лютого в Україні введуть в обіг поштові марки і зображеннями військових

«Укрпошта» 23 лютого вводить в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська».

Відповідна інформація вказана у Філателістичному бюлетені.

Зазначається, що тираж маркованого аркуша – 20 тисяч примірників.Поштовий випуск здійснено за підтримки Міністерства оборони України.

Погашення марок спеціальним штемпелем відбудеться у Києві.

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Варто нагадати, що історично дата 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Після розпаду СРСР традиція святкувати 23 лютого залишилася, хоча свято було перейменовано в «День захисника Вітчизни».

З 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

«День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.